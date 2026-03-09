Ричмонд
Матвиенко: «Иванушки International» могут переименовать из-за новых законов

Продюсер высказал свое отношение к англицизмам.

Источник: Sergey Elagin / Business Online

Продюсер группы «Иванушки International», народный артист России Игорь Матвиенко предположил, что коллективу, вероятно, нужно будет сменить название в связи с законодательством, нацеленным на ограничение использования иностранных слов.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа “Иванушки”, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня “продюсер” — я теперь художественный руководитель», — сказал он в интервью ТАСС.

Матвиенко также заявил, что «англицизмы надоели». При этом продюсер считает, что для тех, кто хочет оставить английские названия, нужно ввести дополнительный налог на это.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, который ограничивает использование иностранных слов в рекламе недвижимости и информационных материалах для ознакомления потребителей.