Умер сооснователь и бывший звукорежиссер «Эха Москвы» Сергей Игнатов

— Сегодня ушел из жизни Сергей Игнатов — наш «звук» на «Эхе» от звонка до звонка. Без него радио было бы немо. Вы его не знали, но, вспоминая «Эхо Москвы», знайте, что он был с нами всегда. И с вами, — написал Венедиктов* в своих соцсетях.