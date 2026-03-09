Умер сооснователь и бывший звукорежиссер «Эха Москвы» Сергей Игнатов

Умер сооснователь и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Игнатов. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщил бывший главный редактор станции Алексей Венедиктов*.
По словам журналиста, радиостанцию основали четыре Сергея: главный редактор Сергей Корзун, его заместитель Сергей Бунтман, директор службы информации Сергей Фонтон и звукорежиссер Сергей Игнатов.
— Сегодня ушел из жизни Сергей Игнатов — наш «звук» на «Эхе» от звонка до звонка. Без него радио было бы немо. Вы его не знали, но, вспоминая «Эхо Москвы», знайте, что он был с нами всегда. И с вами, — написал Венедиктов* в своих соцсетях.
Среди коллег имя Игнатова всегда ассоциировалось с исключительным профессионализмом и способностью молниеносно погружаться в рабочий процесс.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.