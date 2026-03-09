Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимн России впервые за 12 лет прозвучал на Паралимпийских играх

Гимн России впервые за 12 лет прозвучал на Паралимпийских играх.

Гимн России впервые за 12 лет прозвучал на Паралимпийских играх. Его исполнили после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золото в супергиганте. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,60 секунды.

Второе место заняла представительница Франции Орели Ришар, третьей финишировала шведка Эбба Аарше. Для России эта медаль стала первой золотой на Паралимпиаде-2026.

Ранее, 7 марта, Ворончихина завоевала бронзу в скоростном спуске в категории «стоя», уступив Аарше и Ришар. В последний раз гимн звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

Напомним, в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет снял санкции с России, вернув право выступать под флагом и гимном.