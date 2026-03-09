Гимн России впервые за 12 лет прозвучал на Паралимпийских играх. Его исполнили после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золото в супергиганте. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,60 секунды.
Второе место заняла представительница Франции Орели Ришар, третьей финишировала шведка Эбба Аарше. Для России эта медаль стала первой золотой на Паралимпиаде-2026.
Ранее, 7 марта, Ворончихина завоевала бронзу в скоростном спуске в категории «стоя», уступив Аарше и Ришар. В последний раз гимн звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.
Напомним, в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет снял санкции с России, вернув право выступать под флагом и гимном.