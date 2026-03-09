Умер Сергей Игнатов, сооснователь и звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы»

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что 2 марта умерла самая красивая девочка России Ксения Никитина. Она скончалась в возрасте восьми лет. Девочку признали самой красивой в стране в 2020 году. Она страдала от синдрома Ретта: она не могла ходить и разговаривать.