Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Сергей Игнатов, сооснователь и звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы»

Игнатов был одним из четырех основателей радиостанции.

Источник: Комсомольская правда

Умер Сергей Игнатов, один из основателей и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщил бывший главный редактор радио Алексей Венедиктов* (внесен в реестр иноагентов).

По его словам, Игнатов был одним из четырех основателей радиостанции.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что 2 марта умерла самая красивая девочка России Ксения Никитина. Она скончалась в возрасте восьми лет. Девочку признали самой красивой в стране в 2020 году. Она страдала от синдрома Ретта: она не могла ходить и разговаривать.

В благотворительном фонде «Стеша» отметили, что все эти года наблюдали, как родители боролись за каждое улучшение, как старались подарить дочери радость, несмотря на трудности. Ксюша навсегда останется в наших сердцах.

* лицо, внесенное Минюстом РФ в перечень иностранных агентов.