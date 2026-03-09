Ричмонд
Дзюба заявил, что может продолжить карьеру после завершения сезона

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что может продолжить карьеру после сезона-2025/26 и не исключил возвращения в «Спартак».

Дзюба заявил, что может продолжить карьеру после завершения сезона-2025/26.

Об этом нападающий тольяттинского «Акрона» рассказал журналистам, отвечая на вопрос о своем будущем.

Контракт 37-летнего форварда с клубом действует до лета 2026 года.

«Не решил по будущему. До лета доиграю, а дальше посмотрим. Если честно, уже хотел закончить, но по тому, как я себя чувствую и смотрюсь, можно еще годик подвигаться», — сказал Дзюба.

Футболист также заявил, что готов вернуться в московский «Спартак», где начинал профессиональную карьеру.

«Я готов вернуться. В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — отметил он.

Артему Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. За карьеру форвард выступал за «Спартак», «Зенит», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

Ранее сообщалось, что тольяттинский «Акрон» подписал контракт с 19-летним уругвайским вингером Кевином Аревало. Футболист будет выступать за клуб под десятым номером и уже присоединился к команде перед весенней частью Российской премьер-лиги.

