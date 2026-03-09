Трамп утверждает, что война в Иране практически завершена

Как писал сайт KP.RU, утверждение главы Белого дома отличается от высказываний министра обороны США Пита Хегсета, сказанных ранее этому же телеканалу. По словам главы Пентагона, война с Ираном только начинается. Он считает, что момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.