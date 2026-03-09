Трамп утверждает, что война в Иране практически завершена

По его словам, Вашингтон якобы на несколько недель опережают график операций против Исламской республики.
«Я думаю, что война практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — сказал республиканец. Его цитирует журналистка телеканала Вэйцзя Цзян.
Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что США «намного» опережают его первоначальный график в 4−5 недель.
Как писал сайт KP.RU, утверждение главы Белого дома отличается от высказываний министра обороны США Пита Хегсета, сказанных ранее этому же телеканалу. По словам главы Пентагона, война с Ираном только начинается. Он считает, что момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.