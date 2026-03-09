Прощаются ли грехи, если каюсь дома?

И тогда этот вопрос можно задать иначе: освобождаемся ли мы от тех грехов, в которых каемся дома перед Богом, а не на исповеди? Ответить здесь можно двояко. Если у нас нет объективной возможности попасть на исповедь в храм, и мы сокрушаемся дома в этих грехах и боремся с ними, и просим у Бога помощи, то, конечно же, мы исцеляемся от них. Возьмем, к примеру, преподобную Марию Египетскую. Эта подвижница провела 47 лет в пустыне, в полном одиночестве, пребывая в посте и молитве. Но перед кончиной Господь открыл ее старцу Зосиме, и она принесла исповедь за всю свою жизнь. Не было храмов и не могли участвовать в богослужения и тысячи верующих во времена атеистического засилия в нашей стране в сравнительно недавнем прошлом. Но каждый христианин знал, что при удобном случае обязательно надо исповедовать все, что накопилось за долгое время. А поэтому, даже тогда люди находили способы поехать в город, где есть храм или монастырь, и там исповедоваться.