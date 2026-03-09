«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минуте

— Неприятно пропускать на последних секундах. Те, кто не доигрывает этот эпизод… Мы уже проговорили этот момент, но ещё раз его разберём. Надо играть от начала и до конца — по‑другому никак. Нужно терпеть, особенно в сложных моментах — как тот, что случился в концовке. Надо доигрывать до конца и выигрывать матч.