В «Артеке» состоялась премьера спектакля, посвященного российскому воинству

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Премьера музыкального спектакля «Битва за битвой. Победа за Победой», посвященного российскому воинству, в том числе участникам специальной военной операции, состоялась в международном детском центре «Артек». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе центра.
«На “Артек-арене” состоялся показ масштабного музыкального спектакля “Битва за битвой. Победа за Победой”. Это история о настоящих героях нашей страны. Спектакль стал масштабным историко-драматическим полотном, в котором через века прошла судьба воина, защищающего свою Родину», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили ТАСС, что показ спектакля состоялся впервые.
Юные зрители совершили путешествие через несколько веков истории России, увидели образ воина, защищающего Отечество. В спектакле также рассказали истории героев современности — участников специальной военной операции, их матерей, жен и сестер.
«Все, что вы увидели сегодня — это правда. Правдивы те имена и фамилии ребят, которые были показаны на экране. Это Герои Российской Федерации, удостоенные этого высшего звания посмертно. Правдива и история молодой мамы с двумя детьми, которая ждет возвращения своего мужа. Правдива история нашей вожатой Насти, брат которой погиб в зоне проведения специальной военной операции в 2022 году. И правда — это все наши победы. Это история и гордость нашей страны. Мы должны это знать, помнить и гордиться нашей великой страной — Российской Федерацией», — отметил, обращаясь к артековцам, директор центра Константин Федоренко.
Артековцы поблагодарили всех создателей представления и актеров. «Спектакль был очень интересный, масштабный. Он показал, насколько важно ценить и уважать тех, кто на данный момент находится на специальной военной операции, кто защищает нашу стран. Это спектакль про любовь к Родине, которая нас объединяет», — сказала Кира Исаева из Челябинской области, слова которой привели в пресс-службе центра.
«Артек» — знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года лагерь отметил столетие.