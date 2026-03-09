В «Артеке» состоялась премьера спектакля, посвященного российскому воинству

«Все, что вы увидели сегодня — это правда. Правдивы те имена и фамилии ребят, которые были показаны на экране. Это Герои Российской Федерации, удостоенные этого высшего звания посмертно. Правдива и история молодой мамы с двумя детьми, которая ждет возвращения своего мужа. Правдива история нашей вожатой Насти, брат которой погиб в зоне проведения специальной военной операции в 2022 году. И правда — это все наши победы. Это история и гордость нашей страны. Мы должны это знать, помнить и гордиться нашей великой страной — Российской Федерацией», — отметил, обращаясь к артековцам, директор центра Константин Федоренко.