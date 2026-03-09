Карлсон призвал молиться о спасении мира

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон призвал к молитве за спасение мира.
«Молитесь, чтобы заклинание рассеялось и мир спасся», — написал журналист в X, не уточнив, о каком «заклинании» идет речь.
