Карлсон призвал молиться о спасении мира

Как заявил журналист, необходимо молиться, чтобы «заклинание рассеялось».

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон призвал к молитве за спасение мира.

«Молитесь, чтобы заклинание рассеялось и мир спасся», — написал журналист в X, не уточнив, о каком «заклинании» идет речь.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC раскритиковал Карлсона за неприятие действий США в отношении Ирана, заявив, что тот «сбился с пути».

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше