Иран заявил о готовности к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке: названо условие

При этом шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что война Вашингтона с Тегераном только начинается. По его словам, страна будет вынуждена капитулировать. Глава Пентагона Пит Хегсет уточнил, что войска США атаковали три тысячи целей на территории Ирана. Он считает, что момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.