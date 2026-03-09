Иран заявил о готовности к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке: названо условие

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран готов двигаться к деэскалации, если территории соседних стран не будут использовать для атак на исламское государство. Об этом Масуд Пезешкиан сообщил в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они провели телефонный разговор 9 марта.
Иранский лидер пояснил, что для нападения на Тегеран не должны быть использованы воздушное пространство или территория соседей. О готовности страны к снижению напряженности в регионе ранее утверждал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что война Вашингтона с Тегераном только начинается. По его словам, страна будет вынуждена капитулировать. Глава Пентагона Пит Хегсет уточнил, что войска США атаковали три тысячи целей на территории Ирана. Он считает, что момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.