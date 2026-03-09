Ричмонд
Трамп хочет заменить Моджтабу Хаменеи другим человеком

Трамп заявил, что у него есть человек, которым можно заменить Моджтабу Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что имеет на примете человека, который мог бы заменить Моджтабу Хаменеи, накануне избранного верховным лидером Ирана. Об этом американский президент сказал в интервью каналу CBS.

«На вопрос о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, которого Трамп ранее открыто критиковал, он ответил: “У меня нет для него никакого послания. Никакого вообще”. Трамп также заявил, что у него есть кто-то на примете, который мог бы заменить Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности», — написала журналистка CBS Вэйцзя Цзян в социальной сети Х.

При этом Трамп не уточнил, в результате какого события его кандидат мог бы заменить Хаменеи, и не назвал имя того, кого прочит в альтернативные лидеры Ирана.

Накануне Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики Моджтабу Хаменеи, сына погибшего при атаках Израиля и США Али Хаменеи.

После этого иранский генеральный штаб заявил, что под руководством Моджтабы Хаменеи Америка пожалеет о «любой агрессии» против Тегерана.

При этом новый избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями Евросоюза и яростно ненавидит США и Израиль.

