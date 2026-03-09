Трамп хочет заменить Моджтабу Хаменеи другим человеком

«На вопрос о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, которого Трамп ранее открыто критиковал, он ответил: “У меня нет для него никакого послания. Никакого вообще”. Трамп также заявил, что у него есть кто-то на примете, который мог бы заменить Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности», — написала журналистка CBS Вэйцзя Цзян в социальной сети Х.