Трамп заявил, что война в Иране «практически закончена»

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что военная операция против Ирана близка к завершению. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.

— Я думаю, что война практически закончена, — сказал американский лидер.

По его словам, у Ирана больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».

Трамп также пригрозил Ирану окончательным уничтожением в случае провокаций и допустил установление контроля над Ормузским проливом, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, говорится в сообщении.

2 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари добавил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Страна не допустит, чтобы «нефть покинула регион».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

