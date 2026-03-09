Врач назвала болезни, угрожающие россиянам этой весной

— Весна — время, когда всё вокруг цветёт и пахнет, и это новая проверка на прочность для аллергиков. А еще весна нередко сопровождается повышенным риском развития депрессивных состояний, алкогольных психозов. Статистика показывает рост обращений к психологам и психиатрам начиная с марта-апреля, — перечислила доктор.