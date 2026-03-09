Врач назвала болезни, угрожающие россиянам этой весной

Весна — переходное время, на фоне которого организм сталкивается с повышенными нагрузками. О том, какие заболевания наиболее часто проявляются в это время года, сообщила в беседе с aif.ru врач Юлия Канаева.
— Весна — время, когда всё вокруг цветёт и пахнет, и это новая проверка на прочность для аллергиков. А еще весна нередко сопровождается повышенным риском развития депрессивных состояний, алкогольных психозов. Статистика показывает рост обращений к психологам и психиатрам начиная с марта-апреля, — перечислила доктор.
По ее словам, в это время года также наблюдается обострение хронических заболеваний. Поэтому, врач призвала при любом ухудшении самочувствия немедленно обратиться за медицинской помощью.
Тем временем «Москва 24» уточнила, что профилактический прием препаратов для укрепления слизистых, а также исключение из рациона алкоголя, шоколада и кофе поможет легче пережить весенний сезон цветения.