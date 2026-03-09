Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог ответила, сколько газировки можно выпить без вреда

Диетолог Кованова призвала пить газировку не чаще одного раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Сладкая газировка остается одним из самых вредных продуктов из-за большого количества углеводов. При этом, выпить немного напитка можно, главное, не делать это часто, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

— Безопасный уровень — это 200−250 мл один раз в неделю. Регулярное употребление связано с риском ожирения, инсулинорезистентности, жировой болезни печени и кариеса, — отметила врач.

Она подчеркнула, что сладкие напитки без добавления сахара тоже вредят, а потому, их не рекомендуется пить людям с диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ.

Ранее ОТР предупредил, что диетические газированные напитки опасны для печени. Причиной негативного влияния врачи называют искусственные подсластители. Содержащиеся в них вещества меняют метаболизм кишечника, из-за чего в печени накапливается жир.