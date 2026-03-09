Умер фронтмен группы Boston Томми ДеКарло

Фронтмен американской рок-группы Boston Томми ДеКарло умер в возрасте 60 лет. О кончине музыканта сообщили его родственники. В заявлении семьи говорится, что артист ушёл из жизни в понедельник, 9 марта 2026 года.
ДеКарло стал участником коллектива в 2008 году. В составе группы он исполнял обязанности основного вокалиста, а также играл на клавишных инструментах и участвовал в создании перкуссионных партий. Близкие музыканта уточнили, что причиной его смерти стало ранее выявленное онкологическое заболевание — рак мозга.
Группа Boston была создана в 1976 году и продолжает выступать на сцене до настоящего времени. За годы карьеры коллектив выпустил шесть студийных альбомов, общий мировой тираж которых превысил 30 миллионов экземпляров.
Ранее стало известно, что американский музыкант Нил Седака ушёл из жизни в возрасте 86 лет, о чём сообщила его семья. Причина смерти официально не раскрывается.