Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России призвали не останавливать работу по ограничению VPN-сервисов

РИА Новости: ОП призвала не останавливать работу по регламентации VPN-сервисов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Продолжаю считать, что работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано», — сказал Машаров в беседе с РИА Новости.

Эксперт также отметил, что Общественная палата РФ рекомендует обращать внимание родителей на участившиеся случаи использования VPN-сервисов несовершеннолетними.

«Чтобы ваш ребенок не попался на удочку мошенников, не стал объектом для вербовки иностранными спецслужбами, рекомендую проводить беседы со своими детьми на предмет установки ими VPN-сервисов», — добавил Машаров.

Он подчеркнул, что установка VPN-сервисов несет серьезные риски для несовершеннолетних, и призвал защитить сознание детей от деструктивного влияния извне.

Он отметил, что, несмотря на популярность блогеров и различных лидеров общественного мнения, именно родители остаются для детей главным авторитетом. Только они могут собственным примером, отказываясь от использования подобных сервисов, продемонстрировать свое истинное отношение к данной проблеме.