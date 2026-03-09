В России призвали не останавливать работу по ограничению VPN-сервисов

Он отметил, что, несмотря на популярность блогеров и различных лидеров общественного мнения, именно родители остаются для детей главным авторитетом. Только они могут собственным примером, отказываясь от использования подобных сервисов, продемонстрировать свое истинное отношение к данной проблеме.