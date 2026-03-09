Финансист рассказал, как россиян обманывают при оформлении кредитов

Россияне могут стать жертвами мошенников при попытке оформить кредит. Речь идет о незарегистрированных микрофинасовых организациях, которые обманом вымогают деньги, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru финансист Петр Щербаченко.
— Новый вид мошенничества — предоплата за заемные деньги. У вас могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу займа, — объяснил эксперт.
Специалист подчеркнул, что нечистые на руку кредиторы предлагают более легкие условия получения кредитов, но могут использовать поддельные договоры займа, чтобы потом требовать возврат с очень высокими процентами или даже пытаться отобрать имущество.
Ранее KP.RU рассказал, что россиянам стоит регулярно проверять свои данные в бюро кредитных историй (БКИ), чтобы вовремя выявлять возможные мошеннические займы. Узнать, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история, можно, направив запрос через портал «Госуслуги» или на сайте Центробанка.