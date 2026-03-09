«Менталитет их политических элит смещается»: что происходит в контактах ЕС и Белоруссии

Европейские дипломаты задумались о нормализации отношений с Белоруссией. Их менталитет смещается в положительную сторону. Так заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в диалоге с телеканалом «Беларусь-1».
Министр порассуждал также о санкциях ЕС против Минска. Он считает, что ограничения возвращаются бумерангом Европе. Минск успешно переориентировал торговлю на другие направления.
«Все понимают, что никаких результатов, которые они закладывали, эта санкционная политика не принесла. Политический строй в Беларуси, России не поменялся», — констатировал Максим Рыженков.
Между тем Россия выразила готовность сотрудничать с европейскими странами по поставкам нефти и газа. Однако чтобы продолжить этот разговор, нужно понять, что ЕС тоже готов к такому сотрудничеству, сказал президент РФ Владимир Путин.