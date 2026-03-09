Дом певицы Рианны обстреляла одержимая: появились новые подробности

Речь идёт о 35-летней Иванне Ортис, сейчас женщина арестована по подозрению в покушении на убийство. Накануне инцидента она несколько недель размещала в социальный сетях агрессивные посты, в которых упоминала Рианну, а также оскорбления и угрозы в адрес певицы.