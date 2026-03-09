Дом певицы Рианны обстреляла одержимая: появились новые подробности

Женщина, которая в субботу 7 марта обстреляла из штурмовой винтовки дом американской певицы Рианны в Беверли-Хиллз, была одержима ею и другими звёздами. Об этом информирует издание New York Post.
Речь идёт о 35-летней Иванне Ортис, сейчас женщина арестована по подозрению в покушении на убийство. Накануне инцидента она несколько недель размещала в социальный сетях агрессивные посты, в которых упоминала Рианну, а также оскорбления и угрозы в адрес певицы.
Сообщается, что Ортис публиковала аналогичные посты о рэп-певице Карди Би. Она же год назад подала в суд, чтобы сорвать концерт Билли Айлиш. При этом на своём канале Ортис вела хронику своего «молитвенного марафона».
Напомним, артистка находилась внутри своего особняка, когда было совершено нападение, но она не пострадала.
Напомним, в прошлом году Рианна стала мамой в третий раз.