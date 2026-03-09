Россиянам дали советы по защите гаджетов от вирусных приложений

Скачивание различных приложений в интернете грозит риском установить на смартфон вредоносную программу. Как защитить свои данные от кибермошенников, сообщил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер.
— Нужно вовремя обновлять устройства, чтобы закрыть возможные лазейки, которые иногда можно найти в старых версиях. Важный момент: не скачивать из неизвестных источников неизвестные программы и приложения, — заявил специалист.
По призвал скачивать данные только в официальных магазинах приложений, которые предустановлены на телефон. А, если система предупреждает об опасности, следует отказаться от такого приложения.
Ранее KP.RU рассказал, что вредоносный код часто скрывается в безобидных приложениях: фонариках, программах для очистки памяти, читалках, фитнес-сервисах или играх. Нужно быть аккуратным, скачивая подобные приложения.