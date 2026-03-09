Стали известны болезни, на которые указывает утренняя тошнота

Тошнота по утрам может указывать на проблемы со здоровьем, в том числе, на нарушения в работе сердца и ЖКТ. Об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru врач Ольга Малиновская.
— Утренняя тошнота может быть вызвана сердечной недостаточностью или проблемами с щитовидной железой. Другими причинами могут быть гастрит и язвенная болезнь, рефлюксная болезнь, панкреатит или холецистит, — перечислила медик.
Доктор отметила, что такой симптом могут вызывать также некоторые лекарства: препараты железа, антибиотики, антидепрессанты. Однако, в любом случае, при регулярном ощущении утренней тошноты, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
По данным RT, тошнота также может наблюдаться при передозировке БАДов с магнием. Наряду с этим, возможны такие последствия, как диарея и снижение давления.