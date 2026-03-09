Ричмонд
Российский баскетболист «Бруклина» Демин пропустит остаток сезона

Он не сможет принять участие в матчах текущего сезона из-за травмы стопы.

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Егор Демин пропустит остаток сезона из-за обострения травмы левой стопы. Об этом сообщает пресс-служба «Бруклина».

Ожидается, что россиянин вернется к тренировкам в начале межсезонья.

Демину 20 лет, он проводил первый сезон в НБА. Россиянин принял участие в 52 матчах. В среднем за игру баскетболист набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи. Демин не появлялся на паркете с 28 февраля.

«Бруклин» с 16 победами и 47 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 19 матчей.