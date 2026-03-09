Российский баскетболист «Бруклина» Демин пропустит остаток сезона

Демину 20 лет, он проводил первый сезон в НБА. Россиянин принял участие в 52 матчах. В среднем за игру баскетболист набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи. Демин не появлялся на паркете с 28 февраля.