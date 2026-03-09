Reuters: Администрация Трампа рассматривает смягчение нефтяных санкций против РФ

Власти США изучают возможность дальнейшего ослабления ограничений в отношении российского нефтяного сектора. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот шаг на фоне роста цен на нефть. Детали возможного смягчения санкций не раскрываются.
Ранее Трамп заявил, что американская администрация уже подготовила стратегию по борьбе со скачком стоимости нефти на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.
Министры финансов стран «Большой семерки» проведут экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.
По данным The Wall Street Journal, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта США и Израиля против Ирана. Падение стало одним из самых значительных.