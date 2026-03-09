Reuters: Администрация Трампа рассматривает смягчение нефтяных санкций против РФ

Министры финансов стран «Большой семерки» проведут экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.