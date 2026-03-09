Ричмонд
Австралия предоставит визы пяти иранским футболисткам после обращения Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые спортсменки женской сборной Ирана по футболу получили поддержку властей Австралии в вопросе предоставления убежища в этой стране.

СИДНЕЙ, 9 марта. /ТАСС/. Австралия согласилась предоставить визы пяти иранским футболисткам, чтобы они могли остаться в стране после участия в Кубке Азии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые спортсменки женской сборной Ирана по футболу получили поддержку властей Австралии в вопросе предоставления убежища в этой стране, а часть команды пожелала вернуться на родину. До этого американский лидер выступил с утверждением, что «Австралия совершает чудовищную гуманитарную ошибку», позволяя упомянутой сборной «вынужденно возвращаться в Иран, где ее участниц, скорее всего, убьют». Трамп заявил, что США готовы принять спортсменок.

Женская сборная Ирана завершила выступление на Кубка Азии, который проходит в Австралии. Команда не сумела пробиться в плей-офф турнира, потерпев три поражения в трех матчах группового этапа.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

