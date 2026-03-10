Что можно и нельзя делать в день Тараса Бессонного 10 марта на Кумошник

Православная церковь 10 марта вспоминает святого Тарасия. В народе принято отмечать день Тараса Бессонного. Однако существует еще одно название — Кумошник. Так, 10 марта ходит весенняя лихорадка, которая называется Кумоха.
Что нельзя делать 10 марта.
Не следует спать днем, так как это может привести к лихорадке. Запрещено рано ложиться спать. Кроме того, не стоит в названный день мыть полы. Считалось, что из дома таким образом можно вымыть достаток.
Что можно делать 10 марта.
По традиции, в указанный день оказывали помощь нуждающимся. Кроме того, 10 марта подходит для того, чтобы начать лечение, которое долгое время было в планах.
Согласно приметам, растаявший снег предвещает сильные морозы. В том случае, если воробьи собираются в стаи, то ждали ясную погоду.
