«Ты меня больше не любишь?»: новый челлендж в соцсетях доводит женщин до слёз

В соцсетях набирает обороты новый эмоциональный челлендж, который уже окрестили «испытанием на доверие» или «тестом на любовь». Тысячи девушек публикуют видео, где они задают своим молодым людям один и тот же вопрос: «Ты меня больше не любишь?» — и снимают реакцию. Результаты этого социального эксперимента оказались настолько удручающими, что ролики с хештегом #тыменябольшелюбишь собрали миллионы просмотров, а комментарии разделились на два враждующих лагеря. Психологи и эксперты по отношениям предупреждают: за этим вирусным трендом скрывается глубинная проблема современных пар, о которой давно пора говорить вслух.
Как простая фраза превратилась в национальный тест на отношения.
Все началось с обычного видео, на котором девушка, глядя в глаза своему парню, неожиданно спросила: «Скажи честно, ты меня больше не любишь?» Парень, не отрываясь от телефона, машинально ответил: «Нет, люблю». Но дело в том, что вопрос прозвучал в тот момент, когда камера была включена, а интонация девушки оказалась настолько убедительной, что зрители поверили в реальность происходящего.
Через несколько дней ролик завирусился, и тысячи девушек решили повторить эксперимент. Механика челленджа проста: нужно дождаться максимально бытовой, рутинной ситуации, когда партнер расслаблен и не ждет подвоха, и задать этот вопрос максимально серьезно. Камера при этом фиксирует малейшие изменения в мимике, заминки и реакцию.
Результаты шокировали даже авторов идеи. В огромном количестве видео мужчины либо вообще не поднимали головы, продолжая листать ленту, либо отвечали слишком быстро и безэмоционально, либо, что самое страшное для женщин, начинали раздражаться и или даже проявлять агрессию. Лишь единицы отложили дела, посмотрели в глаза и спросили: «Что-то случилось? Почему ты спрашиваешь?»