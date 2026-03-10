«Ты меня больше не любишь?»: новый челлендж в соцсетях доводит женщин до слёз

Результаты шокировали даже авторов идеи. В огромном количестве видео мужчины либо вообще не поднимали головы, продолжая листать ленту, либо отвечали слишком быстро и безэмоционально, либо, что самое страшное для женщин, начинали раздражаться и или даже проявлять агрессию. Лишь единицы отложили дела, посмотрели в глаза и спросили: «Что-то случилось? Почему ты спрашиваешь?» >>> Как перестать страдать по бывшей Как понять, что вам врут в глаза Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать весной, чтобы исключить скрытый дефицит Почему женщина изменяет Утренний секс как карьерный лифт: неожиданные результаты нового исследования Все женщины говорят эти две фразы, но мужчины упорно не понимают их смысл.