«Я всего лишь любовница выходного дня»: новый тренд в соцсетях обнажил унизительную правду о свиданиях

Но есть и другая сторона. Опросы показывают, что значительная часть мужчин даже не осознают, что делают женщине больно. Для них субботний вечер был просто приятным времяпрепровождением, и они искренне не понимают, почему их молчание в среду должно кого-то обижать. Разрыв в эмоциональном восприятии оказывается настолько колоссальным, что два человека проживают совершенно разные истории отношений, даже не подозревая об этом.