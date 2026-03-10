«Сколько успею, столько буду писать музыку»

А что не так с мелодиями? Дело в том, что в нашей жизни сейчас всё очень быстро меняется. И такая музыка, которую сочиняют молодые, тоже должна быть. Если бы не было легкой музыки, не появились бы джаз и The Beatles. Потом к этим мелодиям привыкли, и им на смену пришло новое звучание. В 1970-х появился рок, который завоевал признание. Ну и так далее. Всё меняется. И дело не в том, что нет мелодистов. Всему свое время. Может, через год появятся, а то и через пять. Такова жизнь. Может, кто-то завтра напишет красивую песню.