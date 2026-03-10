Календарь на 10 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Поклонники видеоигр отмечают сегодня день рождения Марио — знаменитого водопроводчика от Nintendo. Дата выбрана не случайно: сокращенное написание ~MAR10~ (March 10) напоминает имя персонажа. Усатый герой в красной кепке — настоящая поп-икона: он ловко спасает принцессу Пич от злодея Боузера, собирает монеты и уже почти 30 лет остается символом платформеров. С ним можно не только бегать по уровням, но и гонять в Mario Kart или участвовать в вечеринках Super Mario Party. В 2016 году Марио представлял Токио на закрытии Олимпийских игр. 10 марта геймеры чествуют любимца, отмечая его оптимизм и смекалку.