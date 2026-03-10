Российские туристы рассказали про обстановку в аэропорту Дубая

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вернувшиеся в Россию туристы не заметили в аэропорту Дубая военных и спецтехники, обстановка в целом спокойная, рассказала ТАСС российская туристка.
«Перед вылетом работу [аэропорта] остановили на два часа, дальше все было спокойно. Везде спокойно, военных не было, спецтехники тоже», — рассказала собеседница агентства.
Другая туристка Элина Хаирова отметила, что в Абу-Даби 9 марта, несмотря на работу ПВО, также была спокойная обстановка, в том числе в аэропорту. «Утром в Абу-Даби работало ПВО. Слышно было, как сбивали. И так было каждый день. [При этом было спокойно, и] в аэропорту все спокойно, людей мало», — сказала собеседница агентства.
Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что из стран Ближнего Востока планируется вывезти 7,5 тыс. человек на 33 рейсах. В ведомстве уточняли, что свыше 45 тысяч пассажиров прибыли в Россию из стран Ближнего Востока в период с 2 по 8 марта на 219 рейсах.
Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что силы ПВО ОАЭ зафиксировали 9 марта запуск 15 баллистических ракет и 18 беспилотников с территории Ирана.