Народный календарь. Как незамужней девушке найти себе возлюбленного 13 марта

В старину считалось, что если в этот день солнечная погода, то воздух становится целебным. Похожей силой обладают и ветви хвойных деревьев, которые было принято приносить в жилище. Аромат ели, сосны и можжевельника сделает человека здоровее. Также из почек деревьев варили целебные отвары.

Незамужние девушки 13 марта натощак съедали калачи, чтобы найти своего возлюбленного. Кроме того, в эту дату запрещается подметать пол, чтобы не вымести счастье и здоровье из дома. К тому же на Василия Теплого нельзя ссориться у открытого огня, бросать волосы с расчески в пламя и громко разговаривать.

Приметы погоды:

Осадки в этот день предвещают теплое, но дождливое лето.

Снег на крыше тает — скоро наступит оттепель.

Длинные сосульки — к нескорому потеплению.

Пасмурная погода сулит ночные заморозки.

Солнце из-за туч вышло — год будет плодородным.

Именины отмечают: Феоктирист, Варсонофий, Василий, Иван, Кассиан, Кира, Арсений, Марина, Нестор, Протерий, Николай.