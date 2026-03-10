Народный календарь. Как незамужней девушке найти себе возлюбленного 13 марта

13 марта православные чтут память преподобного Василия Исповедника. В народе у этой даты много названий: Василий Капельник, Василий Теплый, Василий Каплюжник и Дроворуб. Считалось, что именно в этот день начинает звучать весенняя капель. По этому поводу сложилась поговорка: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет».
В старину считалось, что если в этот день солнечная погода, то воздух становится целебным. Похожей силой обладают и ветви хвойных деревьев, которые было принято приносить в жилище. Аромат ели, сосны и можжевельника сделает человека здоровее. Также из почек деревьев варили целебные отвары.
Незамужние девушки 13 марта натощак съедали калачи, чтобы найти своего возлюбленного. Кроме того, в эту дату запрещается подметать пол, чтобы не вымести счастье и здоровье из дома. К тому же на Василия Теплого нельзя ссориться у открытого огня, бросать волосы с расчески в пламя и громко разговаривать.
Приметы погоды:
Осадки в этот день предвещают теплое, но дождливое лето.
Снег на крыше тает — скоро наступит оттепель.
Длинные сосульки — к нескорому потеплению.
Пасмурная погода сулит ночные заморозки.
Солнце из-за туч вышло — год будет плодородным.
Именины отмечают: Феоктирист, Варсонофий, Василий, Иван, Кассиан, Кира, Арсений, Марина, Нестор, Протерий, Николай.