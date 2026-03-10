Народный календарь. Как незамужней девушке найти себе возлюбленного 13 марта

Незамужние девушки 13 марта натощак съедали калачи, чтобы найти своего возлюбленного. Кроме того, в эту дату запрещается подметать пол, чтобы не вымести счастье и здоровье из дома. К тому же на Василия Теплого нельзя ссориться у открытого огня, бросать волосы с расчески в пламя и громко разговаривать.