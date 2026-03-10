WADA перенесло симпозиум из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Просим обратить внимание на то, что, учитывая щедрость принимающей стороны, Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального антидопингового агентства Азербайджана, это решение было принято нелегко. Однако оно было принято после тщательной оценки текущих и потенциальных сбоев в авиаперевозках и проблем безопасности в связи с недавними событиями, затрагивающими Азербайджан», — говорится в заявлении пресс-службы WADA.