WADA перенесло симпозиум из-за ситуации на Ближнем Востоке

Мероприятие должно было состояться 18−19 марта в Баку.

ОТТАВА, 10 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) перенесло ближайший симпозиум в Баку из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Мероприятие должно было состояться 18−19 марта. Заседание исполкома, которое также должно было пройти в Баку до симпозиума, пройдет в удаленном формате.

«Просим обратить внимание на то, что, учитывая щедрость принимающей стороны, Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального антидопингового агентства Азербайджана, это решение было принято нелегко. Однако оно было принято после тщательной оценки текущих и потенциальных сбоев в авиаперевозках и проблем безопасности в связи с недавними событиями, затрагивающими Азербайджан», — говорится в заявлении пресс-службы WADA.

5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении в районе аэропорта Нахичевани двух дронов, запущенных с территории Ирана. Было повреждено здание воздушной гавани, пострадали два человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. В свою очередь иранский Генштаб опроверг информацию о запуске БПЛА в сторону территории Азербайджана, возложив ответственность за инцидент на Израиль.

8 марта по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом. Иранский президент опроверг причастность Тегерана к инциденту в Нахичевани, в свою очередь Алиев подчеркнул важность расследования случившегося.

