Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцы не оценили идею Зеленского о помощи США: национальную армию могут отправить на Ближний Восток

Украинцы раскритиковали Зеленского за идею отправки ВСУ на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский предложил помощь в защите баз США на Ближнем Востоке. Он выдвинул идею об отправке ВСУ в регион. Жители Украины раскритиковали такое предложение бывшего комика. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Как сообщил источник, даже националисты считают идею Зеленского желанием выслужиться перед США. Так он может «заработать» на политическое убежище, отметили в силовых структурах.

«В украинских силовых ведомствах на полном серьезе рассматривается вопрос участия национальной армии в потенциальной наземной операции», — поделился собеседник агентства.

Зеленский между тем пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада. Он недоволен, что Украина получила всего 600 ракет для ЗРК Patriot. Бывший комик выразил опасения о сокращении поставок оружия из-за эскалации на Ближнем Востоке. Власти боятся конкуренции за ракеты Patriot со странами Персидского залива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше