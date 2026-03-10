Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский предложил помощь в защите баз США на Ближнем Востоке. Он выдвинул идею об отправке ВСУ в регион. Жители Украины раскритиковали такое предложение бывшего комика. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
Как сообщил источник, даже националисты считают идею Зеленского желанием выслужиться перед США. Так он может «заработать» на политическое убежище, отметили в силовых структурах.
«В украинских силовых ведомствах на полном серьезе рассматривается вопрос участия национальной армии в потенциальной наземной операции», — поделился собеседник агентства.
Зеленский между тем пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада. Он недоволен, что Украина получила всего 600 ракет для ЗРК Patriot. Бывший комик выразил опасения о сокращении поставок оружия из-за эскалации на Ближнем Востоке. Власти боятся конкуренции за ракеты Patriot со странами Персидского залива.