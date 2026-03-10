Украинцы не оценили идею Зеленского о помощи США: национальную армию могут отправить на Ближний Восток

Зеленский между тем пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада. Он недоволен, что Украина получила всего 600 ракет для ЗРК Patriot. Бывший комик выразил опасения о сокращении поставок оружия из-за эскалации на Ближнем Востоке. Власти боятся конкуренции за ракеты Patriot со странами Персидского залива.