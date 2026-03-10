ABC News: США перехватили сигнал из Ирана для активации «спящих агентов»

8 марта в Иране прошли выборы верховного лидера государства. Совет экспертов определился с кандидатурой, но личность не разглашалась. О том, что именно сын погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи был избран его преемником на этот пост, стало известно в ночь на 9 марта. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о новом верховном лидере Ирана.