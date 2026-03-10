ABC News: США перехватили сигнал из Ирана для активации «спящих агентов»

Американские спецслужбы перехватили зашифрованную передачу, которая, предположительно, поступила из Ирана вскоре после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает ABC News со ссылкой на уведомление, направленное правоохранительным органам.
По данным телеканала, сигнал мог предназначаться для активации или передачи инструкций «спящим агентам» за пределами страны. Содержание сообщения неизвестно, оно было зашифровано и, вероятно, адресовано получателям, обладающим ключом шифрования.
— В уведомлении, с которым ознакомился телеканал ABC News, говорится о «предварительном анализе сигналов» сообщения «вероятно иранского происхождения», которое было ретранслировано через несколько стран вскоре после гибели аятоллы Али Хаменеи, — говорится в сообщении.
В документе говорится, что внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной настороженности. Правоохранителям рекомендовано усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире. Если данные подтвердятся, это может означать, что Иран готовит ответные действия с использованием «спящих ячеек» на Западе.
8 марта в Иране прошли выборы верховного лидера государства. Совет экспертов определился с кандидатурой, но личность не разглашалась. О том, что именно сын погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи был избран его преемником на этот пост, стало известно в ночь на 9 марта. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о новом верховном лидере Ирана.