Баскетболист «Бруклина» Дёмин пропустит остаток сезона из-за травмы

Весь сезон 20-летний защитник боролся с этим повреждением. В своём дебютном году в НБА он провёл 52 матча. В среднем он находился на площадке 25,1 минуты за игру. За это время набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.