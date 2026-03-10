Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жилых домах Приднестровья температура упала до 16 градусов из-за дефицита газа

В непризнанной республике прошло совещание, на котором обсудили ситуацию со сбоем газовых поставок из-за событий вокруг Ирана.

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Часть многоквартирных домов и школ в Приднестровье остыла до 16 градусов из-за дефицита газа. Об этом говорилось на совещании, где обсуждалась ситуация в связи со сбоем поставок газа из-за событий вокруг Ирана.

«Температурный режим в жилых помещениях многоквартирных домов и в школах (без централизованной подачи тепла) держится на уровне 18−19 градусов по южной стороне, 16 градусов — по северной либо теневой», — информирует пресс-служба Верховного совета непризнанной республики по итогам встречи. Температура воздуха в Приднестровье ночью может опускаться ниже нуля, а днем находится на уровне 10−15 градусов по Цельсию.

На прошлой неделе здесь было объявлено о переходе на режим экономии топлива, а расположенная в регионе тепловая станция Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и мазут. В связи с этим было остановлено централизованное отопление жилых домов, школ и ряда других объектов.

Схема поставок газа в Приднестровье была изменена в прошлом году после решения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, Приднестровью преодолеть критическую ситуацию помогла России, благодаря финансовой помощи которой поставки газа были возобновлены через посредников в обход Украины.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше