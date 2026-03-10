В жилых домах Приднестровья температура упала до 16 градусов из-за дефицита газа

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Часть многоквартирных домов и школ в Приднестровье остыла до 16 градусов из-за дефицита газа. Об этом говорилось на совещании, где обсуждалась ситуация в связи со сбоем поставок газа из-за событий вокруг Ирана.
«Температурный режим в жилых помещениях многоквартирных домов и в школах (без централизованной подачи тепла) держится на уровне 18−19 градусов по южной стороне, 16 градусов — по северной либо теневой», — информирует пресс-служба Верховного совета непризнанной республики по итогам встречи. Температура воздуха в Приднестровье ночью может опускаться ниже нуля, а днем находится на уровне 10−15 градусов по Цельсию.
На прошлой неделе здесь было объявлено о переходе на режим экономии топлива, а расположенная в регионе тепловая станция Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и мазут. В связи с этим было остановлено централизованное отопление жилых домов, школ и ряда других объектов.
Схема поставок газа в Приднестровье была изменена в прошлом году после решения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, Приднестровью преодолеть критическую ситуацию помогла России, благодаря финансовой помощи которой поставки газа были возобновлены через посредников в обход Украины.