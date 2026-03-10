Трамп заявил о победе США над Ираном: что ещё желает Вашингтон

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление об операции США против Ирана. Он сообщил о якобы победе над Тегераном. Однако война будет продолжаться. Как отметил Дональд Трамп, Вашингтон «не успокоится» до полной победы над Ираном. Так он заявил в ходе выступления перед журналистами.
Американский лидер считает, что США еще «недостаточно победили». Он подчеркнул, что Белый дом полон решительности добиться «абсолютной победы» над «террористическим режимом».
«Лидеры Ирана ликвидированы, или они отсчитывают минуты до своей ликвидации. Мы не успокоимся, пока враг не будет полностью побеждён», — заключил Дональд Трамп.
Он также вновь заверил, что Вашингтон не планирует отправлять американских военных в Иран. По словам главы Белого дома, размещать войска США на иранской территории якобы не планируется.