Трамп заявил о победе США над Ираном: что ещё желает Вашингтон

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление об операции США против Ирана. Он сообщил о якобы победе над Тегераном. Однако война будет продолжаться. Как отметил Дональд Трамп, Вашингтон «не успокоится» до полной победы над Ираном. Так он заявил в ходе выступления перед журналистами.