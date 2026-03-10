С 1 апреля повысят пенсии. Сколько составит прибавка на федеральном и региональном уровнях

— Индексация на 6,8% затрагивает все виды социальных пенсий и соответствующие государственные выплаты. Например, если в начале года пожилая женщина без необходимого стажа получала 8 824 рубля, то с 1 апреля её социальная пенсия станет 9 424 рубля. Для инвалида III группы пенсия увеличится примерно с 7 500 до 8 010 рублей. Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства теперь будут получать не 21 177, а 22 617 рублей. Такой же прирост ждёт и другие категории получателей социальных пенсий, — отметил Юрий Митин.