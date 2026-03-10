Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил о завершении очередной волны ударов по Ирану

Израильские ВВС завершили еще одну масштабную волну ударов по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля провели новую крупную серию авиаударов по объектам на территории Ирану. По данным армейской пресс-службы, в операции участвовали десятки истребителей, которые в ходе вылетов применили более 170 боеприпасов.

Целями ударов стали различные элементы военной инфраструктуры, включая штабы и производственные площадки. Атаки были нанесены по объектам в районах Тегерана, Исфахана и Шираза, где, по утверждению израильской стороны, расположены важные военные и логистические объекты.

В столице под удар, как сообщается, попал командный центр подразделения «Аль-Кудс», входящего в структуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в районе Исфахана была атакована площадка, связанная с производством и хранением ракетного вооружения.

Ранее сообщалось, что спустя несколько часов после нанесения американо-израильской авиацией ударов по иранским нефтехранилищам в регионе были зафиксированы осадки, которые можно охарактеризовать как кислотные дожди.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше