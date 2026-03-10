Израиль заявил о завершении очередной волны ударов по Ирану

В столице под удар, как сообщается, попал командный центр подразделения «Аль-Кудс», входящего в структуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в районе Исфахана была атакована площадка, связанная с производством и хранением ракетного вооружения.