Израиль заявил о завершении очередной волны ударов по Ирану

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля провели новую крупную серию авиаударов по объектам на территории Ирану. По данным армейской пресс-службы, в операции участвовали десятки истребителей, которые в ходе вылетов применили более 170 боеприпасов.
Целями ударов стали различные элементы военной инфраструктуры, включая штабы и производственные площадки. Атаки были нанесены по объектам в районах Тегерана, Исфахана и Шираза, где, по утверждению израильской стороны, расположены важные военные и логистические объекты.
В столице под удар, как сообщается, попал командный центр подразделения «Аль-Кудс», входящего в структуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в районе Исфахана была атакована площадка, связанная с производством и хранением ракетного вооружения.
Ранее сообщалось, что спустя несколько часов после нанесения американо-израильской авиацией ударов по иранским нефтехранилищам в регионе были зафиксированы осадки, которые можно охарактеризовать как кислотные дожди.