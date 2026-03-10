Эрдоган заявил о готовности способствовать урегулированию конфликта в Иране

Иранский и турецкий лидеры Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 9 марта. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Реджеп Тайип Эрдоган заявил коллеге о готовности способствовать урегулированию кризиса в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе его администрации.
Президент Турции также выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана. Он пожелал успехов аятолле Моджтабе Хаменеи на новой должности.
Турецкий лидер отметил, что Анкара неоднократно заявляла о недопустимости вмешательства третьих стран во внутренние дела Ирана. Эскалация напряженности между государствами Ближнего Востока не соответствует интересам Тегерана и соседних стран, добавил он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о готовности двигаться к деэскалации, если территории соседних стран не будут использовать для атак на исламское государство. Он подчеркнул, что для нападения на Тегеран не должны быть задействованы воздушное пространство или территория соседей.