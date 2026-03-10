Эрдоган заявил о готовности способствовать урегулированию конфликта в Иране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о готовности двигаться к деэскалации, если территории соседних стран не будут использовать для атак на исламское государство. Он подчеркнул, что для нападения на Тегеран не должны быть задействованы воздушное пространство или территория соседей.