Эксперты назвали должности с самыми высокими зарплатами

Так, по подсчетам РИА Новости на основе статистических данных, средний доход в этой отрасли в декабре достигал примерно 897 тысяч рублей в месяц.
К сфере управления фондами относится деятельность по распоряжению активами клиентов за вознаграждение или по договору. Речь идёт о работе с инвестиционными, денежными и пенсионными фондами, а также с пенсионными накоплениями, страховыми резервами и различными активами, от промышленности до недвижимости.
Второе место по уровню средних доходов заняли сотрудники холдинговых компаний. Их средняя зарплата в декабре составила около 732,2 тысячи рублей. На третьей позиции оказались работники головных офисов крупных организаций, в среднем они получали 551,8 тысячи рублей в месяц.
При этом в статистике учитывается среднемесячная начисленная зарплата до вычета налогов. В показатель включаются не только оклады, но и различные выплаты: премии, бонусы и другие формы вознаграждения. Кроме того, при расчётах учитываются доходы всех сотрудников, включая тех, чьи заработки значительно превышают средний уровень.
В целом по стране в конце года средняя зарплата также выросла. По данным статистики, в декабре она достигла 139,7 тысячи рублей, тогда как месяцем ранее составляла около 128,7 тысячи рублей.