Эксперты назвали должности с самыми высокими зарплатами

При этом в статистике учитывается среднемесячная начисленная зарплата до вычета налогов. В показатель включаются не только оклады, но и различные выплаты: премии, бонусы и другие формы вознаграждения. Кроме того, при расчётах учитываются доходы всех сотрудников, включая тех, чьи заработки значительно превышают средний уровень.