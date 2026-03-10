Ричмонд
Трамп считает, что Иран напал бы на США, если бы Вашингтон не провёл операцию

Трамп заявил, что Иран якобы был готов напасть на США «в течение недели» до операции Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готовился напасть на США. По мнению главы Белого дома, это произошло бы «в течение недели» до операции Вашингтона в Тегеране. Дональд Трамп считает, что война закончится «довольно быстро». Об этом он сказал на встрече с членами Республиканской партии.

Дональд Трамп заверил, что операция США будет «краткосрочной». По его словам, Вашингтон уже победил «во многих отношениях». При этом Белый дом ещё не достиг всех целей, указал президент США.

«Если бы мы не вошли, они бы пришли за нами. В течение недели они собирались напасть на нас», — прокомментировал Дональд Трамп.

Как сообщил американский лидер, Вашингтон «не успокоится» до полной победы над Ираном. Он подчеркнул, что Белый дом полон решительности добиться «абсолютной победы» над «террористическим режимом».

