Женщина, обстрелявшая дом Рианны, оказалась одержимой певицей и другими звездами

Подозреваемая в стрельбе по особняку Рианны в Беверли-Хиллз была одержима певицей и другими знаменитостями. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает New York Post.
9 марта стало известно, что неизвестная женщина открыла стрельбу по дому поп-певицы Рианны в районе Беверли-Хиллз. В момент происшествия Рианна находилась дома, однако никто не пострадал.
— Полиция опознала подозреваемую как 35-летнюю Иванну Ортис, которая была арестована по подозрению в покушении на убийство, — говорится в публикации.
Как стало известно NYP, 35-летняя Иванна Ортис за несколько недель до инцидента публиковала в соцсетях бессвязные сообщения и видео с упоминанием Рианны, Карди Би и других звезд. В постах она враждебно высказывалась об исполнительнице и отмечала ее напрямую.
В 2025 году Ортис уже пыталась через суд сорвать концерт Билли Айлиш, утверждая, что у организаторов нет разрешения. Также она вела YouTube-канал, где публиковала видео о 60-дневном молитвенном марафоне.
Ранее в Бразилии убили театрального актера Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру, который занимался общественной деятельностью и выступал против преступности.