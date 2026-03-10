Женщина, обстрелявшая дом Рианны, оказалась одержимой певицей и другими звездами

Как стало известно NYP, 35-летняя Иванна Ортис за несколько недель до инцидента публиковала в соцсетях бессвязные сообщения и видео с упоминанием Рианны, Карди Би и других звезд. В постах она враждебно высказывалась об исполнительнице и отмечала ее напрямую.