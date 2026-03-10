Так веселее: Трамп признался, почему военные США топят корабли Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп высказался об успехах США на Ближнем Востоке. По его данным, потоплено уже 46 кораблей Ирана. Дональд Трамп объяснил, что американские военные не захватывают, а топят судна из-за веселья. Так он заявил в ходе встречи с республиканцами.