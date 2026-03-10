Так веселее: Трамп признался, почему военные США топят корабли Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп высказался об успехах США на Ближнем Востоке. По его данным, потоплено уже 46 кораблей Ирана. Дональд Трамп объяснил, что американские военные не захватывают, а топят судна из-за веселья. Так он заявил в ходе встречи с республиканцами.
Дональд Трамп отметил, что разозлился, когда узнал о потоплении кораблей. Однако позже он счел ситуацию нормальной. По его словам, так «безопаснее».
«Они сказали, что потопить его веселее. Вот что они сказали. Им больше нравится топить их. Они говорят, что безопаснее их потопить», — подытожил президент США.
Он вновь заверил, что Вашингтон доведет «до победного конца» операцию против Ирана. Хозяин Белого дома пояснил, что война будет продолжаться, так как США еще «недостаточно победили». Он подчеркнул, что Вашингтон полон решительности добиться «абсолютной победы» над режимом в Иране.