Россия, Китай и Франция обратились к Ирану: о чем они попросили

Замглавы МИД Абади: РФ и Китай обратились к Ирану по вопросу прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона обратилась к Ирану по поводу прекращения огня. Кроме того, с таким вопросом выступили Китай и Франция. Государства желают установления мира на Ближнем Востоке. Об этом уведомил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади в эфире гостелевидения.

Он не указал всех стран, обратившихся к Тегерану с таким вопросом. Однако замминистра напомнил главное условие прекращения огня. Иран требует гарантии неповторения агрессии.

«Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня», — поделился Казем Гариб Абади.

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку народу Ирана. Он также поздравил Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным руководителем страны. Российский лидер выразил уверенность, что он с честью продолжит дело отца и сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше