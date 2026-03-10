Россия, Китай и Франция обратились к Ирану: о чем они попросили

Российская сторона обратилась к Ирану по поводу прекращения огня. Кроме того, с таким вопросом выступили Китай и Франция. Государства желают установления мира на Ближнем Востоке. Об этом уведомил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади в эфире гостелевидения.
Он не указал всех стран, обратившихся к Тегерану с таким вопросом. Однако замминистра напомнил главное условие прекращения огня. Иран требует гарантии неповторения агрессии.
«Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня», — поделился Казем Гариб Абади.
Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку народу Ирана. Он также поздравил Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным руководителем страны. Российский лидер выразил уверенность, что он с честью продолжит дело отца и сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний.