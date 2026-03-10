Врача раскрыла нетипипичное осложнение затяжного насморка

— При осложненном синусите может развиться воспаление тканей глазной орбиты. Это состояние опасно, потому что быстро прогрессирует. Еще более редкий вариант — тромбоз кавернозного синуса. Он может привести к поражению нервов и снижению зрения, — объяснила врач.