Врача раскрыла нетипипичное осложнение затяжного насморка

Офтальмолог Толтаева предупредила о возможных проблемах со зрением при насморке.

Источник: Комсомольская правда

Обычный насморк может давать тяжелые осложнения, в том числе, и на орган зрения. Об этом предупредила в беседе с изданием Lenta.ru офтальмолог Анна Толтаева.

— При осложненном синусите может развиться воспаление тканей глазной орбиты. Это состояние опасно, потому что быстро прогрессирует. Еще более редкий вариант — тромбоз кавернозного синуса. Он может привести к поражению нервов и снижению зрения, — объяснила врач.

Медик отметила, что, обратиться за помощью следует, когда появились боль при движении глаз, светобоязнь, высокая температура, выраженное покраснение и гнойные выделения из глаз.

Заложенность носа возникает из-за воспаления или раздражения слизистой оболочки с последующим отёком. Это состояние может быть вызвано хроническими инфекциями, аллергическими реакциями, полипами в носу, длительного использования капель для носа, передает RT.