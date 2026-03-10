Ричмонд
FT: Великобритания не отправит на Ближний Восток авианосец Prince of Wales

Великобритания не приняла решения об отправке авианосца на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет отправлен на Ближний Восток. В настоящее время корабль находится в Портсмуте, информирует издание Financial Times (FT) со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

«Решения об отправке корабля нет», — сказал чиновник изданию на фоне информации о возможном развёртывании авианосца на Ближнем Востоке с целью укрепления безопасности военных объектов Великобритании, находящихся в регионе.

Накануне сообщалось, что Британия повысила боевую готовность авианосца HMS Prince of Wales и готовится к его возможной отправке на Ближний Восток.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи Британии на Ближнем Востоке.

В то же время США продолжают наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. В частности, к отправке в зону конфликта с Ираном готовится третий авианосец — «Джордж Буш».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн».

