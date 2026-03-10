Стало известно, как освободить память смартфона без удаления файлов

Даже современные гаджеты с большим объемом памяти со временем оказываются переполненными ненужной информацией. О том, как очистить память смартфона без удаления важных файлов, сообщил NEWS.ru специалист в сфере цифровой экспертизы Сергей Кузьменко.
— Очистите кэш приложений. Это временные файлы, которые помогают программам загружаться быстрее. При этом удаление кэша никак не влияет на личные данные, — отметил эксперт.
Он также призвал удалить дубликаты фотографий, ненужные документы или поврежденные файлы. Кроме того, разместить информацию можно в облачных сервисах, которые предлагают бесплатные тарифы.
