Стало известно, как освободить память смартфона без удаления файлов

Тем временем KP.RU сообщил, что миллионы пользователей мобильных устройств стали жертвами масштабного мошенничества с рекламным трафиком через кажущиеся безобидными программы. Опасность может скрываться в обычном приложении типа «читалки». В МВД рассказали, что выявили крупную сеть, заставлявшую 25 млн гаджетов на базе Android имитировать просмотры веб-страниц.