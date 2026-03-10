Врач ответил, чем отличается дорогая питьевая вода от дешевой

Выбирая воду в магазине, рекомендуется смотреть не на цену бутылки, а на состав продукта. Дело в том, что дешевая и дорогая вода, на самом деле, редко отличаются друг от друга, об этом заявил aif.ru врач-эндокринолог Антон Поляков.