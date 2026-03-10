Ричмонд
Врач ответил, чем отличается дорогая питьевая вода от дешевой

Эндокринолог Поляков: стоимость воды в магазинах редко отражает ее свойства.

Источник: Комсомольская правда

Выбирая воду в магазине, рекомендуется смотреть не на цену бутылки, а на состав продукта. Дело в том, что дешевая и дорогая вода, на самом деле, редко отличаются друг от друга, об этом заявил aif.ru врач-эндокринолог Антон Поляков.

— Дешёвая вода по составу практически не отличается от дорогой. Разница — в упаковке, бренде и маркетинге. В большинстве случаев высокая цена — лишь способ заработать на нужде покупателя, — считает медик.

По словам доктора, обычная дистиллированная вода без дополнительной минерализации не приносит организму пользы. При этом, многие бутилированные воды как раз относятся к этой категории.

Ранее KP.RU рассказал, что примерная суточная норма для представителей сильного пола — 2500 мл воды. Если мужчина занимается спортом или его работа связана с тяжелым физическим трудом, количество воды нужно увеличить. Женщинам необходимо употреблять в сутки около 2000 мл жидкости. При активных занятиях спортом или в жару потребление воды можно увеличить до 2700 мл.